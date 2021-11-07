Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 165 случаев, сообщает оперштаб.

Показатель за сутки снизился более чем на 2 тысячи человек по сравнению с данными, представленными в субботу, когда был зафиксирован антирекорд (41 335) по количеству зараженных COVID-19 за всю пандемию.

В стране от коронавируса умерло еще 1 179 пациентов. Это меньше, чем накануне, когда скончались 1 188 человек. Больше всего смертей в Москве - 96, в Петербурге - 83, в Московской области - 56.

Общее число жертв COVID-19 достигло 246 814.

Новые эпизоды заражения фиксировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки заболели 4 975 человек, что на 27% ниже числа заболевших граждан накануне (6 880). На второе место вышла Московская область - там за сутки заболели 3 297 граждан. В Санкт-Петербурге - 2 551.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 795 095 случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии поправились 7,56 млн человек, в том числе 26 806 выписаны за последние сутки.