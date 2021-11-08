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В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39,4 тыс. случаев, умерли за сутки 1 190 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

После максимальных за пандемию 41 335 случаев, выявленных 6 ноября, число новых заболевших вторые сутки подряд держится на уровне менее 40 тысяч: накануне в воскресенье сообщалось о 39 165 новых заболевших.

Суточная заболеваемость в российской столице также демонстрирует снижение - здесь выявили 4 982 новых случая COVID-19. За ней следует Московская область, где выявили 3 429 заболевших, для данного региона это новый антирекорд за пандемию. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом заразились 2 597 человек.

Еще 1 736 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 799 - в Воронежской области, 791 - в Крыму, 787 - в Нижегородской области, 732 - в Свердловской области, 728 - в Красноярском крае, 712 - в Пермском крае, 663 - в Башкирии, 649 - в Ростовской области, 642 - в Саратовской области, 595 - в Смоленской области, 584 - в Омской области, 564 - в Челябинской области, 542 - в Ульяновской области.

Кроме того, 536 случаев - в Иркутской области, 513 - в Алтайском крае, 510 - в Брянской области, по 494 - в Ставропольском и Хабаровском краях, 466 - в Архангельской области, 464 - в Волгоградской области, 405 - в Оренбургской области, 404 - в Ленинградской области, 402 - в Липецкой области, по 400 новых случаев в Коми, Новосибирской области.

В Тверской области выявили 399 новых заболевших, в Калининградской - 394, в Вологодской - 390, в Удмуртии - 389, в Пензенской области - 384, в Забайкальском крае - 370, в Приморском крае - 356, в Севастополе - 352. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Больше всего умерших от коронавируса за сутки в Москве - 97, в Петербурге - 85, в Московской области - 59.

Всего в России за время пандемии, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 8 млн 834 тыс. 495 случаев коронавирусной инфекции, 248 004 умерших и 7 млн 587 тыс. 560 выписанных, в том числе 25 582 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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