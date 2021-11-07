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В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 ниже общероссийской

В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 ниже общероссийской
Министр обороны Сергей Шойгу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Летальность от коронавируса в армии в 45 раз ниже общероссийских показателей за счет вакцинации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК) он подчеркнул, что этот показатель ниже именно в 45 раз, а не на 45%. Он добавил, что занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году.

"Мы не можем тут, скажу так, быть лояльными, потому что когда уходят там на дежурство наши корабли дальней морской зоны, и если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы. У нас экипажи, которые на боевом дежурстве круглые сутки, и мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы вот уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому - вакцинироваться!" - заявил Шойгу.

Ранее он сообщал, что от COVID-19 в Вооруженных силах РФ привито 95% личного состава, идет массовая ревакцинация.

В ВС РФ применяют вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которая разработана научным центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Российские военные принимали участие в испытаниях этой вакцины.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила в воскресенье, что российские военные начали использовать еще один препарат для вакцинации от коронавируса, помимо "Спутника V" - " КовиВак " (центр имени М.Чумакова).

Хроника 09 января 2020 года – 07 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны Сергей Шойгу коронавирус

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