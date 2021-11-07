Российский фрегат провел учение в Черном море на фоне захода кораблей США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Эссен" провел в Черном море учение по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) в воскресенье.

"По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлету группы самолетов "противника" в направлении Крымского полуострова. В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием", - рассказали в пресс-службе.

По данным флота, "цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс".

"Адмирал Эссен" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Маневры прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США.

4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. 30 октября в Чёрное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что российские военные отслеживают действия этих кораблей.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.