Черноморский флот РФ провел учения со стрельбами на фоне захода боевых кораблей США

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Два противолодочных корабля и дизельная подлодка провели учения на одном из полигонов Черного моря на фоне захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США, сообщили российские военные.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - сообщила пресс-служба Черноморского флота в понедельник.

Против условного противника торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

"В ходе поиска подводной лодки экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели", - говорится в сообщении.

Маневры прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США. 4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney - флагман 6-го оперативного флота США, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что американские корабли в Черном море могут устроить провокации, по этой причине за их действиями следят.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).