Шойгу сообщил о слежении военных РФ за кораблями США в Черном море

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - заявил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу про корабли США в Черном море.

"Не буду скрывать, они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом, - заявил он. - Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить".

4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. Ранее, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что российские военные отслеживают действия этих кораблей.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Как сообщалось, в июне этого года российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу России в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).