Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источники сообщили о переговорах о переходе "Квадры" к структурам "Росатома"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Структуры ГК "Росатом" ведут переговоры о покупке ПАО "Квадра", входящей в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

Ранее информация о покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных электроэнергетических телеграм-каналов.

Собеседники "Интерфакса" отмечают, что сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма - ниже 25 млрд рублей.

В "Росатоме" и "Квадре" от комментариев отказались. Так же поступил и представитель "Онэксима".

Летом среди возможных претендентов на покупку "Квадры" назывался "Газпром энергохолдинг", сумму сделки источники "Интерфакса" оценивали в 15 млрд рублей. "ГЭХ" официально это не комментировал. Тогда же впервые появилась информация об интересе к "Квадре" со стороны "Росэнергоатома".

По данным "СПАРК-Интерфакс", структурам Михаила Прохорова сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных.

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация к концу торгов в понедельник составляет чуть более 15 млрд рублей.

Квадра Михаил Прохоров Росатом ГЭХ Онэксим

Новости по теме

Новости

Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

Депутат Рашкин выразил готовность дать объяснения в СК по делу о лосе

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });