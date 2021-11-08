Источники сообщили о переговорах о переходе "Квадры" к структурам "Росатома"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Структуры ГК "Росатом" ведут переговоры о покупке ПАО "Квадра", входящей в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

Ранее информация о покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных электроэнергетических телеграм-каналов.

Собеседники "Интерфакса" отмечают, что сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма - ниже 25 млрд рублей.

В "Росатоме" и "Квадре" от комментариев отказались. Так же поступил и представитель "Онэксима".

Летом среди возможных претендентов на покупку "Квадры" назывался "Газпром энергохолдинг", сумму сделки источники "Интерфакса" оценивали в 15 млрд рублей. "ГЭХ" официально это не комментировал. Тогда же впервые появилась информация об интересе к "Квадре" со стороны "Росэнергоатома".

По данным "СПАРК-Интерфакс", структурам Михаила Прохорова сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных.

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация к концу торгов в понедельник составляет чуть более 15 млрд рублей.