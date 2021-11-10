Акции "Квадры" выросли на 10-15% на оценке при подготовке к потенциальной сделке

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Квадра" выросли в ходе торгов на Московской бирже в среду на 15,4% (до 0,935 копейки за штуку), а привилегированные бумаги подорожали на 10,1% (до 0,8635 копейки за штуку) на новостях об оценке компании в рамках подготовки к потенциальной сделке.

Стоимость 100% акций ПАО "Квадра" составляет 32,8 млрд руб., говорится в отчете об оценке, проведенной PwC. Оценка в рамках подготовки к потенциальной сделке с акциями "Квадры", с результатами которой ознакомился "Интерфакс", была проведена PwC в сентябре 2021 года. Согласно документу, PwC оценила рыночную стоимость компании в 57,33 млрд руб. С учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи стоимость 100% акций определена в 32,78 млрд руб., говорится в документе.

При этом, как следует из документа, под влиянием таких существенных для компании факторов, как рост тарифов, цены на газ, уровень капзатрат, переход на механизм "альтернативной котельной", объемы реализации электроэнергии, тепловой энергии, мощности и прочих, оценка может меняться в диапазоне 23,88-41,76 млрд руб.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал/ч. Основным акционером компании является ООО "Группа "Онэксим" Михаила Прохорова с долей 50%, ООО "Бизнесинформ" владеет 24,7%, ООО "Страховая компания "Согласие" - 4,8%, ООО "Бона спорт" - 2,9% (все три также входят в число активов Михаила Прохорова).

О проведении due diligence "Квадры" источники "Интерфакса" сообщали еще в начале лета. Тогда появилась информация об интересе к "Квадре" со стороны ООО "Газпром энергохолдинг". По данным одного из источников "Интерфакса", тогда обсуждалась сумма сделки около 15 млрд руб., по информации другого собеседника агентства, речь шла о цене порядка 18 млрд руб. за пакет "Онэксима". Тогда же среди претендентов назывался "Росэнергоатом". Актив рассматривали и другие потенциальные покупатели, говорят источники "Интерфакса".

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. На утро среды капитализация "Квадры" составляла чуть более 16 млрд руб.

По информации источников "Интерфакса", на начало ноября структуры "Росатома" вели переговоры о покупке у "Онэксима" его пакета в "Квадре", сделка на тот момент еще не была согласована, обсуждалась сумма несколько ниже 25 млрд руб.