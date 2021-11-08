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"Российская ЛГБТ-сеть" обжалует внесение в реестр незарегистрированных иноагентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Российская ЛГБТ-сеть", внесенная Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, намерена обжаловать в суде решение ведомства, движению неизвестно о причинах включения их в реестр.

"На данный момент нам неизвестно, по какой причине нас признали иностранным агентом. Российская ЛГБТ-сеть не согласна с этим статусом. Мы не занимаемся политической деятельностью, мы оказываем правовую, психологическую помощь, защищаем права ЛГБТ+ сообщества. Российская ЛГБТ-сеть будет обжаловать это решение в суде", - говорится сообщении движения, опубликованном в соцсетях.

В России"Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентовЧитать подробнее

В движении сообщили, что, несмотря на внесение в список иноагентов, оно продолжит работать.

Ранее сообщалось, что движение "Российская ЛГБТ-сеть" включено в реестр Минюста незарегистрированных объединений-иноагентов. Сайт "Российской ЛГБТ-сети" сообщает, что это межрегиональная неправительственная правозащитная организация, "которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Как сообщалось, в конце мая этого года петербургский прокурор обратился в суд с требованиями о запрете к распространению в РФ публикаций "Российской ЛГБТ-сети", которые, по его мнению, причиняют вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В обоснование заявления были положены материалы прокурорской проверки страницы организации, проведённой по обращению депутата Госдумы РФ Игоря Сапко. Исковое заявление было подкреплено суждениями специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга "Развитие". Они посчитали, что публикации в группе создают "привлекательный образ гомосексуализма", ведут к "вовлечению граждан, особенно подросткового возраста, в деструктивный образ жизни", могут "негативно влиять на развитие детей, прививая ЛГБТ-ценности".

14 сентября Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по иску.

Представитель административного истца обратился к суду с заявлением об отказе от требований. Представитель "Российской ЛГБТ-сети" не возражал, указав, что на момент предъявления иска спорная информация в соцсети отсутствовала, ссылки на интернет-страницы были неактивными.

Российская ЛГБТ-сеть Минюст РФ

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