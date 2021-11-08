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"Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Российская ЛГБТ-сеть" включено в реестр Минюста незарегистрированных объединений-иноагентов.

"В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", - сообщается в понедельник на сайте ведомства.

На сайте "Российской ЛГБТ-сети" сообщается, что это межрегиональная неправительственная правозащитная организация, "которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

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В конце мая этого года петербургский прокурор обратился в суд с требованиями о запрете к распространению в РФ публикаций "Российской ЛГБТ-сети", которые, по его мнению, причиняют вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В обоснование заявления были положены материалы прокурорской проверки страницы организации, проведённой по обращению депутата Госдумы РФ Игоря Сапко.

Исковое заявление было подкреплено суждениями специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга "Развитие". Они посчитали, что публикации в группе создают "привлекательный образ гомосексуализма", ведут к "вовлечению граждан, особенно подросткового возраста, в деструктивный образ жизни", могут "негативно влиять на развитие детей, прививая ЛГБТ-ценности".

14 сентября Смольнинский суд Петербурга прекратил производство по иску.

Представитель административного истца обратился к суду с заявлением об отказе от требований. Представитель "Российской ЛГБТ-сети" не возражал, указав, что на момент предъявления иска спорная информация в соцсети отсутствовала, ссылки на интернет-страницы были неактивными.

Минюст РФ Российская ЛГБТ-сеть

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