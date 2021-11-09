Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Возобновление полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и севший на мель у берегов Приморья контейнеровоз

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание бороться с хакерами. Ранее сообщалось, что министерство юстиции США предъявило обвинения российскому хакеру Евгению Полянину, который предположительно состоит в хакерской группировке REvil. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил в понедельник, что Полянин получил порядка $13 млн от жертв хакерских атак, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть.

- Адвокат Иван Павлов обжалует внесение в реестр иноагентов. Минюст РФ в понедельник внес в реестр СМИ-иноагентов Павлова и четверых участников созданного им правозащитного объединения "Команда 29".

- Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов. Черно-белый фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" был снят в 1973 году. Картина считается псевдодокументальной.

- Контейнеровоз сел на мель во время шторма у берегов Приморья. На борту судна Rise Shine находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет. Капитан заявил об угрозе морякам. К вылету на место происшествия готовится вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС, также из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

- Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября. Также возобновляется авиасообщение с девятью странами, это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

- "Российская ЛГБТ-сеть" обжалует внесение в реестр незарегистрированных иноагентов. В организации сообщили, что несмотря на внесение в список иноагентов, она продолжит работать.