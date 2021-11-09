Спасатели эвакуируют экипаж севшего на мель в Приморье панамского сухогруза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 прибыл в район Приморья, где сел на мель панамский сухогруз Rise Shine, и приступил к эвакуации экипажа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Вертолет прибыл, спасатели приступили к эвакуации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у берегов Приморья в районе Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с иностранным судном.