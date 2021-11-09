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В Росморечфлоте опровергли информацию о том, что контейнеровоз Rise Shine переломился

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Севший на мель у берегов Приморья панамский контейнеровоз Rise Shine получил пробоины, однако не переломился, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В РоссииНа борту севшего на мель контейнеровоза Rise Shine находится около 300 т топливаЧитать подробнее

"Есть пробоины, возможно, есть трещины, но судно в целостном состоянии", - сказал он.

Ориентировочно к 8:00 мск к аварийному судну подойдет спасательное судно "Лазурит". В ходе спасательной операции предстоит эвакуировать 14 членов экипажа, все они граждане Китая. Также спасателям предстоит заниматься откачкой топлива.

"Сейчас высота волны около 2,5 метра. Ветер порывами до 20 м/c. Ожидаем, что к вечеру погода улучшится", - сказал Кравченко.

На месте работают сотрудники МЧС, добавил он.

Вертолет Ми-8 с группой спасателей в составе четырёх человек вылетел из аэропорта "Озерные Ключи", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как сообщалось, во вторник в районе Находки у берегов Приморья во время шторма сел на мель контейнеровоз "Rise Shine" (флаг Республики Панама), на борту 14 иностранных граждан, капитан сообщал о грозящей им опасности. Директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский ранее сообщал "Интерфаксу", что эвакуация экипажа, при необходимости, будет проведена с помощью вертолета.

Росморечфлот Приморье Rise Shine

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