Капитан севшего на мель контейнеровоза заявил об угрозе экипажу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Капитан севшего на мель у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза членам экипажа, на место происшествия готовится вылететь вертолет со спасателями, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, в 10:30 (3:30 мск) получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа.

"В аэропорт "Озерные ключи" убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Готовится к вылету вертолет МИ-8", - говорится в сообщении.

Также из города Находка к участку берега, в районе которого произошла авария, выдвинулась оперативная группа - спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

Как сообщалось, во вторник в районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз "Rise Shine" (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа россиян нет. К месту происшествия направлено спасательное судно "Лазурит".

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов.