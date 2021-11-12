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Зампредседателя правительства РФ заявил, что более 250 госуслуг уже доступны онлайн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Более половины из почти 500 госуслуг уже доступны россиянам в онлайн-формате, ведомства проделали большую работу для улучшения качества жизни граждан за счет цифровизации, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в статье, опубликованной в пятницу в газете "Коммерсантъ".

"Сегодня, к примеру, 251 государственная услуга из 457 уже доступна для оформления на портале госуслуг, к концу года к ним прибавится еще 31. К 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий будут онлайн. Но сохраняется возможность для любого гражданина получить услугу в привычном очном формате", - уточнил Чернышенко в своей публикации, рассказывающей о реализуемой сейчас программе цифровой трансформации российских ведомств.

По мнению вице-премьера РФ, "в этом и состоит суть человекоцентричного государства - помогать гражданину решать в удобном формате конкретные жизненные ситуации, а органам власти в этом процессе оставаться максимально ненавязчивыми и предельно незаметными".

Чернышенко подчеркнул, что важно перейти на цифровые площадки, чтобы пользователю было удобно взаимодействовать. Он также отметил, что "ведомства проделали большой объем работы, направленной на улучшение качества жизни граждан и условий ведения бизнеса за счет "цифры".

Дмитрий Чернышенко

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