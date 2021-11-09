РФ не устроил проект итогового документа к встрече глав МИД "нормандской четверки"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские предложения не учтены в подготовленном Францией и Германией проекте документа к встрече глав МИД "нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены", - сказал собеседник агентства.

6 ноября Москва направила Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз посмотреть на российский проект, на это письмо ответа пока не было, добавил он.

В связи с этим о встрече в ближайшее время речи не идет - 11 ноября, как ранее сообщалось, принять в ней участие российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову не позволяет график. 12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой, как ожидается, примет участие глава российского внешнеполитического ведомства, однако встреча в "нормандском формате" на ее полях также не планируется.

"Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет", - сказал источник агентства.

Он отметил, что Франция и Германия не выполняют свои обязательства по "Минским соглашениям".

"Немцы и французы должны содействовать восстановлению банковских связей, установить мобильный банкинг в Донбассе, они этого не сделали. Они должны были запустить диалог Россия-ЕС-Украина - этого они не сделали. Свои обязательства не выполняют, а чужие - выдумывают", - подчеркнул собеседник агентства.

Лавров накануне сообщил, что Париж предлагал провести встречу глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась, так как не получила от Франции и Германии реакции по содержательному наполнению, а также из-за несовпадения графиков.

В МИД Франции во вторник сообщили, что Берлин и Париж ответили на предложения Москвы по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", и рассчитывают организовать эту встречу как можно скорее.