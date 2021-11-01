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РФ передала партнерам по "нормандской четверке" предложения о содержании следующей встречи

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия передала коллегам по "нормандской четверке" предложения относительно содержательного наполнения для новой встречи и ждет их реакции, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить следующий контакт в нормандском формате - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции", - сказал Лавров съемочной группе журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться" - они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - добавил он.

11 октября в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщили, что министерская встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Между тем пресс-служба Кремля по итогам переговоров Путина с Меркель и Макроном сообщила, что лидеры "поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Россия Украина Франция Германия

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