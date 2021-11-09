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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Наталия Башкетова.

В частности, оно затронуло лиц с хроническими бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и ожирением.

С 30 октября пожилым неработающим петербуржцам было рекомендовано оставаться дома, кроме выходов в магазин, экстренных визитов к врачу и выгула собак. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников, которым больше 60 лет или у которых есть хронические заболевания, на домашний режим и предложить им привиться.

Обязательную вакцинацию в городе уже ввели для сотрудников медицинских, образовательных, культурных, торговых и социальных учреждений, курьеров, работников общепита, общественного транспорта и такси и ряда других сфер, связанных с массовыми контактами с клиентами. Для предприятий этих сфер установлен минимальный уровень вакцинации - не менее 80% персонала. Крайний срок получения обеих доз вакцины - 15 декабря.

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