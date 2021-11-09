Что произошло за день: вторник, 9 ноября

Ситуация на польско-белорусской границе, новый антирекорд по смертности от COVID в России, обязательная вакцинация для пенсионеров в Петербурге

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России число умерших от коронавируса за сутки достигло нового максимума. Скончались еще 1 211 пациентов. COVID-19 за сутки диагностировали еще у 39 160 человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни позволили переломить ситуацию с заболеваемостью. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение о мерах борьбы с коронавирусом в столице примут по итогам текущей недели.

- Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис спровоцировали действия Запада на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что мигранты не хотят оставаться в Белоруссии, а стремятся в Европу. Между тем ЕС, возлагающий ответственность за кризис на Минск, отменил упрощенный визовый режим для белорусских чиновников. В Литве со среды из-за попыток мигрантов прорваться через границу объявят чрезвычайное положение.

- Законопроект о едином именовании глав регионов и сроке их службы прошел в Думе I чтение. Документ также дает заксобраниям регионов право самостоятельно определять число сроков полномочий для руководителей регионов. Ранее против законопроекта выступил Госсовет Татарстана, где сохраняется должность президента республики.

- Госдума в I чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра. В случае принятия документа диагностическую карту необходимо будет оформлять только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла.

- В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и с хроническими болезнями. Согласно постановлению главного санитарного врача по региону, привиться должны также студенты, направляемые на практику, сотрудники аэропорта "Пулково" и авиакомпаний, морских портов. Полный курс вакцинации они должны завершить до 15 января.

- Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост. Он останется в составе комиссии. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, руководителем Мосгоризбиркома предлагается назначить Ольгу Кириллову.

- Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова перевели из карцера в камеру. Адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что он чувствует себя нормально. Ранее сообщалось, что Сафронов попал в карцер после того, как вместе с соседом приклеил телеантенну к стене.

- Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели с домашнего ареста в СИЗО. Ранее в октябре Зуев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, перенес операцию на сердце. ФСИН возила его на медицинское освидетельствование, чтобы определить, может ли он содержаться под арестом.

- Структура "Росатома" продает урановый актив Uranium One Americas за $130 млн. Uranium Energy Corp по итогам сделки создаст крупнейшую в Америке уранодобывающую компанию.