Орешкин предположил, что Путин примет участие в конференции AI Journey

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента Максим Орешкин сообщил на открытии конференции Artificial intelligence Journey по искусственному интеллекту в Москве, что Владимир Путин может принять в ней участие.

"Конференция уже шестой год, третий год она пройдет с участием президента", - сказал Орешкин.

Путин принимал участие в AI Journey в 2019 и 2020 годах.

AI Journey - серия мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных, которые проводят ведущие российские и международные компании, лидеры по разработке и применению технологий искусственного интеллекта. Организатор конференции - Сбербанк.