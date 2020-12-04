Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Сбербанка России в создании экосистемы, но попросил главу банка Германа Грефа не забывать про соблюдение требований ЦБ для финансовых учреждений.

"Сбербанк здесь демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. Сбер создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Мы с вами говорили об этом еще несколько лет назад. И вот вы активно к этому двигаетесь, это здорово, это действительно впечатляет – экосистема, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг", - сказал Путин на форуме Сбербанка AI Journey.

Президент отметил, что экосистема банка позволяет нажатием одной кнопки или с помощью голосовой команды "вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию".

"При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан еще в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема – это банк в первую очередь. Требования Центрального банка финансовое учреждение должно соблюдать", - сказал Путин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре этого года говорила, что ЦБ будет разрабатывать регулирование для экосистем, Банк России готовит консультативный доклад на эту тему. На прошлой неделе она анонсировала, что регулятор планирует ввести стандарты раскрытия информации о вложениях банков в экосистемы.

Греф 30 ноября заявил, что влияние экосистемы на аллокацию капитала для Сбербанка минимально, рисков для основного бизнеса никаких нет.