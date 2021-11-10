В России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Еще 38 058 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки.

За минувшие сутки в РФ вновь зафиксировано максимальное за пандемию число летальных исходов - умерли 1 239 человек. Накануне от коронавируса в России умерли 1211 человек.

Больше всего умерших в Москве - 98, в Санкт-Петербурге - 82, в Московской области - 55.

Поправились и выписаны с начала пандемии уже 7,65 млн пациентов, в том числе 34 565 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3927, это минимальное число заражений в городе с 6 октября. В Санкт-Петербурге 2 942 заболевших, в Подмосковье - 2 649.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 911 713 случаев коронавирусной инфекции.