Cуточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до показателей начала октября

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Еще 3 927 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Показатель за сутки снизился на 1 360 случаев и вернулся к значениям первой декады октября 2021 года. Предыдущий минимум заболеваемости зафиксирован 6 октября, когда в столице выявили 3 589 случаев COVID-19.

Суточная смертность в столице на фоне снижения числа заболевших продолжает удерживаться на уровне конца июля. За последние сутки коронавирус привел к смерти 98 человек. Всего от COVID-19 скончались 32 305 москвичей.

Выздоровели за сутки от заболевания и выписалось 7 549 горожан. Общее число москвичей, излечившихся от коронавируса, достигло 1 млн 655 912.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 ноября составляет 1 млн 875 820.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.