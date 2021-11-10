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Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в Netflix запрос для его включения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев. Он сказал это в Общественной палате на круглом столе о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров.

По его словам, Роскомнадзор теперь ждет от Netflix ответа на запрос. "То есть, процедура начата", - сказал чиновник.

Так он ответил на вопрос директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, почему Netflix не включен реестр АВС.

В мае ассоциация "Интернет-видео" (АИВ), которая представляет интересы российских онлайн-кинотеатров, попросила Роскомнадзор включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были теми же, что и для российских компаний.

В России с лета 2017 года действует закон, по которому онлайн-кинотеатры с суточной аудиторией более 100 тысяч человек включаются в реестр АВС Роскомнадзора. Включенные в реестр сервисы должны соблюдать российские законы, проводить возрастную маркировку контента. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия).

В АИВ в мае отмечали, что на тот момент работающие в России иностранные сервисы не входили в российское правовое поле, хотя тот же Netflix уже соответствовал критериям для включения в реестр АВС, и на рынке сохранялось неравенство участников перед законом.

Netflix Роскомнадзор Екатерина Мизулина АИВ Лига безопасного интернета Общественная палата

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