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Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix
Фото: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация "Интернет-видео" (АИВ) (представляет интересы ivi, OKKO, MEGOGO, Amediateka и других онлайн-кинотеатров) попросила Роскомнадзор включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были теми же, что и для российских сервисов. Об этом говорится в открытом письме АИВ.

Закон о правовом статусе онлайн-кинотеатров действует с июля 1 июля 2017 года. В соответствии с ним сервисы с суточной аудиторией более 100 тысяч человек включаются в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор. Включенные в реестр сервисы должны, в частности, выполнять требования законодательства о порядке распространения массовой информации; осуществлять возрастную маркировку контента. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия).

Как отмечает АИВ, эти правила в 2017 году ввели прежде всего, чтобы урегулировать деятельность иностранных видеосервисов в России. На практике же иностранные сервисы присутствуют на российском рынке, но сих пор отсутствуют в российском правовом поле, подчеркивают авторы обращения.

Судя по сведениям, раскрытым в официальной отчётности ООО "Развлекательный онлайн-сервис" (осуществляющего в интересах Netflix сбор платежей российских подписчиков сервиса), информационный ресурс Netflix.com по состоянию на IV квартал 2020 года уже соответствовал критериям для включения в реестр аудиовизуальных сервисов, говорится в письме.

"Мы просим Роскомнадзор, согласно утвержденной методике, провести проверку указанного информационного ресурса на соответствие критериям аудиовизуального сервиса и в случае положительных результатов такой проверки включить Netflix.com в реестр аудиовизуальных сервисов, а также обеспечить исполнение его владельцем всех установленных законом требований к его владельцу", - говорится в письме.

"Существующее положение вещей отражает неравенство участников одного и того же рынка перед законом, причём дискриминации подвергаются именно добросовестные российские компании, соблюдающие установленные ограничения и несущие административные и финансовые издержки, связанные с исполнением законодательства", - сетует АИВ.

Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро. В сентябре 2020 года стало известно, что оператором Netflix стала Национальная медиа группа (НМГ) и началась работа по локализации компании в России.

Netflix Роскомнадзор АИВ ivi OKKO MEGOGO Amediateka НМГ

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