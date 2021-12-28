Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) внес оператора американского онлайн-кинотеатра Netflix в России в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС).

В реестре АВС, который ведет РКН, владельцем ресурса с адресом https://www.netflix.com/ указано Общество с ограниченной ответственностью "Развлекательный онлайн-сервис", которое является оператором Netflix в РФ.

Всего в реестре 27 аудиовизуальных сервисов.

Ранее в РКН сообщили о том, что направили в компанию запрос для включения в реестр; об этом просили владельцы отечественных онлайн-кинотеатров.

ООО "Развлекательный онлайн-сервис" было создано в июле 2020 года. Единственным владельцем этой компании является холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ). В сентябре 2020 года НМГ сообщила, что станет оператором видеосервиса Netflix в России.

19 мая ассоциация "Интернет-видео" (АИВ) (представляет интересы ivi, OKKO, MEGOGO, Amediateka и др.) попросила РКН включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были теми же, что и для российских сервисов.

Закон, регламентирующий правовой статус онлайн-кинотеатров, вступил в силу 1 июля 2017 года. По нему сервисы с суточной аудиторией более 100 тыс. человек включаются в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет РКН. Включенные в реестр сервисы должны, в частности, выполнять требования законодательства о порядке распространения массовой информации; осуществлять возрастную маркировку контента. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия).

Как отмечает АИВ, введение этих норм в 2017 году было обосновано необходимостью урегулировать, в первую очередь, именно деятельность иностранных видеосервисов в России. АИВ указывает, что, судя по сведениям, раскрытым в официальной отчtтности ООО "Развлекательный онлайн-сервис" (собирающего в интересах Netflix платежи российских подписчиков сервиса), Netflix.com уже в IV квартале 2020 года соответствовал критериям для включения в реестр. В АИВ сетовали, что "такое положение вещей отражает неравенство участников одного и того же рынка перед законом, причем дискриминации подвергаются именно добросовестные российские компании, соблюдающие установленные ограничения и несущие административные и финансовые издержки, связанные с исполнением законодательства".

Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года (в англоязычной версии). 14 октября 2020 года в партнерстве с НМГ была запущена русскоязычная версия сервиса.