Фрагмент китайского метеоспутника сблизится с МКС в ночь на пятницу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C сблизится с МКС в ночь на пятницу, сообщил "Роскосмос".

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра мск. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции, – 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора – в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.