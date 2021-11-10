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Обстрелявшего врача и больницу жителя Асбеста обвинили в хулиганстве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области 39-летнему жителю Асбеста предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия в связи с недавним обстрелом здания больницы и машины врача, сообщили в региональном управлении СК.

Инфекционный корпус городской больницы и автомобиль одного из сотрудников обстреляли вечером 2 ноября. По данным следствия, было сделано не менее трех выстрелов, стрелявший скрылся. Его затем нашли и задержали. Выяснилось, что в момент стрельбы он был пьян. Сейчас он арестован. Его дело из полиции передали в СК.

Дома у подозреваемого провели обыск, его допросили, в том числе на месте происшествия, по делу назначены баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы.

За несколько дней до обстрела ночью в эту же больницу приходил неизвестный, который был в ярости, вел себя неадекватно и испугал персонал, рассказывал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, подозреваемого в обстреле угрозыск нашел, сопоставив оба инцидента. Подозреваемым оказался представитель одного из конных клубов, имеющий погашенные судимости, добавил Горелых.

Абест Свердловская область СКР МВД

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