Дело об обстреле машины врача и здания больницы на Урале передали в СКР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура передала дело о стрельбе возле больницы Асбеста (Свердловская область) на расследование в территориальное подразделение СК России, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура г. Асбеста, рассмотрев ходатайство, ввиду социальной значимости объекта, возле которого произошло происшествие, изъяла уголовное дело из производства СО МО МВД России "Асбестовский" и передала его в производство следственного отдела по г. Асбест СУ СК России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Асбесте поздно вечером во вторник.

Неизвестный открыл стрельбу из оружия, в результате было повреждено окно на втором этаже горбольницы №1, а также одна из дверей и крыло автомобиля, принадлежащего одному из врачей. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

По данному факту полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Позднее СКР региона заявила, что в связи с большим общественным резонансом ходатайствовала о передаче дела из полиции в следственные органы.