В Асбесте обстреляли машину врача и здание больницы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Асбесте неизвестный вечером 2 ноября обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога и здание инфекционной больницы, сообщило издание Е1.RU.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области "Интерфаксу" это подтвердили и добавили, что никто не пострадал.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе связанные с хулиганским мотивом", - сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Полиция ищет очевидцев обстрела и выясняет размеры нанесенного ущерба.