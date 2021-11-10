Белоруссия и Россия согласовали действия во внешней политике

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел России и Белоруссии на совместном заседании коллегий в Москве 10 ноября приняли программу согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы, сообщил белорусский МИД.

Новой составляющей программы в ведомстве назвали "мероприятия по обеспечению эффективного внешнеполитического сопровождения реализации утвержденного 4 ноября Высшим Госсоветом Союзного государства пакета союзных программ".

По итогам заседания, которое прошло под руководством министров Владимира Макея и Сергея Лаврова, было принято совместное постановление коллегий.

"Руководители делегаций подписали план консультаций между МИД Беларуси и МИД России на 2022 год, в котором определены ключевые направления развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене", - говорится в сообщении.

Коллегии также обсудили двусторонее сотрудничество, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях и расширения взаимной поддержки на международных площадках.

"Подчеркнута особая важность такого взаимодействия на фоне нарастания санкционного давления и усиления недружественной риторики в отношении Москвы и Минска со стороны групп отдельных стран, - сообщили в Минске. - В фокусе дискуссии находились также вопросы совместного противостояния информационной агрессии против Беларуси и России. Констатирована необходимость консолидированного противодействия нарастающему внешнему прессингу, попыткам политической инструментализации спровоцированного Западом глобального миграционного кризиса".

"Белорусская сторона выразила благодарность российским коллегам за четкую и последовательную позицию по вопросу неправомерного и контрпродуктивного внешнего давления на Республику Беларусь", - проинформировали в МИД.