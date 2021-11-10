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Лавров заявил, что РФ никто не просил помочь в решении миграционного кризиса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - К России никто не обращался с просьбой о посредничестве в решении миграционного кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще (к нам не обращался - ИФ) с вопросом относительно возможного посредничества и какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются", - сказал он в среду журналистам.

Как отметил министр, Варшава и Вильнюс "наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления", обвиняя Минск, а "заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну".

Глава МИД РФ убежден, что это "проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе".

Лавров также выразил мнение, что миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен решаться через диалог.

"Беларусь предлагала неоднократно уже на нынешнем этапе на границах проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного права, что никоим образом в публичной риторике не упоминается", - сказал он.

Между тем, по словам министра, "другого выхода, кроме как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, просто не существует". "Но таковы у нас общие европейские партнеры, они должны, наверное, как-то на себя оборотиться", - подчеркнул Лавров.

Ситуация на польско-белорусской и польско-литовской границе осложнилась на днях, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Сергей Лавров МИД РФ Белоруссия Польша Литва

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