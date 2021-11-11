Часть Благовещенска осталась без света из-за отключения пяти подстанций

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Благовещенск частично остался без электричества из-за того, что сработала система противоаварийной автоматики и отключилось пять подстанций сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

На многих улицах города не работают светофоры.

Сейчас энергетики начали подключать потребителей к сети. В ДРСК рассчитывают востановить энергоснабжение в короткие сроки. Причина сбоя пока не установлена.