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В Думе предложили удвоить финансирование борьбы с цифровым неравенством

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал увеличение финансирования программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" с прежних 7,4 до 14,7 млрд рублей в 2022 году, сообщила пресс-служба комитета.

Предложение оформлено в виде поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую комитет поддержал единогласно. Прежний предложенный объем финансирования - 7,4 млрд рублей - составлял только половину требуемого, считают депутаты.

Председатель комитета Александр Хинштейн через пресс-службу назвал обеспечение равного доступа всех граждан к устойчивому скоростному интернету "одной из важнейших задач государства", поскольку "доступ к интернету становится во всех смыслах социальной потребностью".

Как сообщали в Минцифры, на портале госуслуг до 15 ноября проводится голосование за появление 4G в малых населенных пунктах. Поселения, набравшие наибольшее количество голосов, будут первыми подключены к высокоскоростному мобильному интернету в 2022 году.

Госдума Минцифры Александр Хинштейн

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