Операторы, строящие сети в отдаленных деревнях, смогут не платить за частоты

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минцифры планирует освободить от платы за использование радиочастотного спектра операторов, которые строят инфраструктуру в труднодоступных населенных пунктах, сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры РФ Юрий Зарубин.

"Мы планируем освобождение от платы за использование спектра. Это операторы, которые инвестируют в развитие инфраструктуры в труднодоступной местности, мы будем поддерживать их до 2024 года", - сказал Зарубин на XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

Крупнейший в РФ проект по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленные и труднодоступные населенные пункты реализует "Ростелеком". В рамках госконтракта оператор с 2014 года реализует проект устранения цифрового неравенства (УЦН). Изначально он предполагал прокладку ВОЛС и установку точек доступа в интернет Wi-Fi в поселениях численностью 250- 500 человек.

Вторая часть проекта, стартовавшая с 2021 года, расширяет перечень населенных пунктов за счет поселений от 100 человек. Кроме того, теперь к проекту добавилась организация доступа к услугам мобильной связи в поселениях, где ее до сих пор не было.