Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов заявил, что вред от недостоверной информации о прививках в интернете сопоставим с вредом от самого коронавируса.

"Почему такая ситуация возникла? Первое - безусловно, это сама пандемия. (...) Второе - это, безусловно, кроме вирусной пандемии, у нас есть еще и цифровая пандемия. А с этим вообще человечество столкнулось впервые в нашей истории. Огромное количество фейков, которые сейчас запущены в интернете", - сказал Хубезов на пленарном заседании в четверг.

Он призвал коллег-депутатов не способствовать распространению недостоверных сообщений и проверять информацию. В частности, врач заявил, что сахарный диабет не только не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это прямое показание к ней.

"У меня призыв в чем - не надо здесь делать такие заявления, которые, в общем, проверяются легко и иначе, как театром абсурда, назвать нельзя. Действительно, сложная ситуация. И чтобы дать возможность нашим коллегам эффективно бороться (с коронавирусом - ИФ) - не надо морочить людям голову", - отметил парламентарий.

"Потому что главная причина - помимо того, что вирус хитрый, с чем мы столкнулись - действительно, иначе как невежеством каким-то нельзя назвать вот то отношение к вакцинации и всему остальному, которое сейчас творится. Это действительно недостойно нашей страны, по-другому не скажешь", - добавил глава профильного комитета.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

10
В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны
Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Хубезов Госдума Коронавирус

Новости

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Пандемия коронавируса

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе
Пандемия коронавируса

В Кремле допустили отмену QR-кодов после окончания пандемии

В Кремле допустили отмену QR-кодов после окончания пандемии
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Судить Фургала будут в Люберцах

"Аэрофлот" опроверг участие в организации перевозок мигрантов в Белоруссию

"Аэрофлот" опроверг участие в организации перевозок мигрантов в Белоруссию

Сбербанк представил второй суперкомпьютер

Сбербанк представил второй суперкомпьютер
Пандемия коронавируса

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });