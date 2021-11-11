В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов заявил, что вред от недостоверной информации о прививках в интернете сопоставим с вредом от самого коронавируса.

"Почему такая ситуация возникла? Первое - безусловно, это сама пандемия. (...) Второе - это, безусловно, кроме вирусной пандемии, у нас есть еще и цифровая пандемия. А с этим вообще человечество столкнулось впервые в нашей истории. Огромное количество фейков, которые сейчас запущены в интернете", - сказал Хубезов на пленарном заседании в четверг.

Он призвал коллег-депутатов не способствовать распространению недостоверных сообщений и проверять информацию. В частности, врач заявил, что сахарный диабет не только не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это прямое показание к ней.

"У меня призыв в чем - не надо здесь делать такие заявления, которые, в общем, проверяются легко и иначе, как театром абсурда, назвать нельзя. Действительно, сложная ситуация. И чтобы дать возможность нашим коллегам эффективно бороться (с коронавирусом - ИФ) - не надо морочить людям голову", - отметил парламентарий.

"Потому что главная причина - помимо того, что вирус хитрый, с чем мы столкнулись - действительно, иначе как невежеством каким-то нельзя назвать вот то отношение к вакцинации и всему остальному, которое сейчас творится. Это действительно недостойно нашей страны, по-другому не скажешь", - добавил глава профильного комитета.