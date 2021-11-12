Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых публикаций с начала осени

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверной информацией, в том числе о COVID-19, ограничил Роскомнадзор с 1 сентября, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере. Об этом изданию сообщили в Роскомнадзоре, добавив, что с сентября был ограничен доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными сведениями", - говорится в публикации.

Большое количество фейков, связанных с COVID-19, появилось в период ноябрьских выходных, подтвердили изданию в Лиге безопасного интернета.

Газета напоминает, что 1 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о COVID-19), если это привело к тяжким последствиям.