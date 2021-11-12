В Кремле пока не в курсе, почему прокуроры потребовали закрыть "Мемориал"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать требование прокуроров закрыть две организации с названием "Мемориал", признанные НКО-иноагентами, поскольку он не знает, каковы основания для этих требований.

"Я не знаю, что является основанием для требования закрытия организации, поэтому не могу это никак прокомментировать, - сказал он на брифинге. - Нам сначала надо выяснить, что является основанием подобных требований, потом уже можно будет давать какие-то комментарии".

На вопрос, знает ли о выдвинутых требованиях Владимир Путин, его пресс-секретарь ответил: "Нет... Безусловно, поскольку это такая достаточно резонансная тема, конечно же она попадет во все дайджесты президенту".

11 ноября Генпрокуратура направила в Верховный суд России требование о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом) и его структурных подразделений. В этот же день прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" (тоже признан властями НКО-иноагентом).

В Генпрокуратуре разъяснили, что эти организации работают "с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов". В частности, выполнение функции иностранного агента "указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности", отметили в надзорном ведомстве.

В "Мемориале" считают, что для ликвидации организаций нет никаких законных оснований.