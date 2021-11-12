Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кремле пока не в курсе, почему прокуроры потребовали закрыть "Мемориал"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать требование прокуроров закрыть две организации с названием "Мемориал", признанные НКО-иноагентами, поскольку он не знает, каковы основания для этих требований.

"Я не знаю, что является основанием для требования закрытия организации, поэтому не могу это никак прокомментировать, - сказал он на брифинге. - Нам сначала надо выяснить, что является основанием подобных требований, потом уже можно будет давать какие-то комментарии".

На вопрос, знает ли о выдвинутых требованиях Владимир Путин, его пресс-секретарь ответил: "Нет... Безусловно, поскольку это такая достаточно резонансная тема, конечно же она попадет во все дайджесты президенту".

11 ноября Генпрокуратура направила в Верховный суд России требование о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом) и его структурных подразделений. В этот же день прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" (тоже признан властями НКО-иноагентом).

В Генпрокуратуре разъяснили, что эти организации работают "с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов". В частности, выполнение функции иностранного агента "указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности", отметили в надзорном ведомстве.

В "Мемориале" считают, что для ликвидации организаций нет никаких законных оснований.

Мемориал Генпрокуратура Верховный суд Мосгорсуд Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков Прокуратура Москвы

Новости по теме

Новости

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Выброс облака химикатов произошел на предприятии под Кировом

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что введение обязательных QR-кодов оправдывает себя в борьбе с COVID

Песков заявил, что введение обязательных QR-кодов оправдывает себя в борьбе с COVID
Пандемия коронавируса

Кремль опроверг введение платы за лечение от COVID для непривитых россиян

ФСИН попросила суд назначить реальное наказание для Соболь

Пандемия коронавируса

В Чувашии начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19

В Чувашии начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19

В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации

В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации

За растрату при строительстве космодрома Восточный назначили до 5,5 лет колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });