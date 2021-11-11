Генпрокуратура объяснила инициативу ликвидации "Мемориала"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд о ликвидации признанного НКО-иноагентом "Мемориала" связано с нарушениями этой организацией закона, в том числе о статусе иностранного агента.

"Учитывая, что Международный мемориал и Центр Мемориал осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Верховный суд Российской Федерации направлено административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра Мемориал",- сообщили в надзорном ведомстве.

"При осуществлении своей деятельности факт выполнения функции иностранного агента указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 г. неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", - пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее в четверг сообщалось, что Верховный суд России в конце ноября рассмотрит требование Генпрокуратуры о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и его структурных подразделений.

В "Мемориале", в свою очередь, назвали это решение политическим и заявили, что "никаких законных оснований для ликвидации международного "Мемориала" нет".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Международный "Мемориал" - одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Международный "Мемориал" был учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем Общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.