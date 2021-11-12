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"Роскосмос" отгрузил с космодрома Восточный для больниц 32 тонны кислорода

"Роскосмос" отгрузил с космодрома Восточный для больниц 32 тонны кислорода
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - По просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома Восточный медицинским учреждениям в пятницу отгружено 32 тонны чистого кислорода, написал в телеграме глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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"В среднем "ежедневно" "Роскосмос" передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", - сообщил Рогозин.

Кислород высшего качества, производимый несколькими предприятиями госкорпорации "Роскосмос", используется при испытаниях и штатных пусках ракетных двигателей в качестве окислителя в топливной паре.

"Несмотря на возникающие для нас при отработке надежности ракетных двигателей проблемы с переносами этапов испытаний, мы, понимая сложность эпидемиологической обстановки в стране, будем и дальше всемерно помогать нашим медицинским работникам бороться за жизнь и здоровье нашего народа", - написал Рогозин.

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Роскосмос космодром Восточный Амурская область

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