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Росздравнадзор проверит сообщение о задохнувшемся без кислорода ковид-пациенте

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор сообщил, что начал проверку сообщений в СМИ о том, что мужчина с COVID-19 умер в реанимации в Волгограде из-за нехватки кислорода во время смены баллона.

30 ноября издание "Блокнот Волгоград" сообщило об этом случае со ссылкой на родственником умершего. По их словам, 72-летний мужчина лежал в реанимации один, ему решили поменять кислородный баллон, но пока ходили за новым, кислород кончился и больной умер.

1 декабря в Минпромторге России отметили, что ситуация с обеспечением больниц кислородом нормализовалась.

Волгоград Росздравнадзор коронавирус

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