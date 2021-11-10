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В 12 регионах РФ медицинского кислорода осталось на двое суток

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Напряженная ситуация с медицинским кислородом сложилась в 12 российских регионах, там ведется ручной контроль его расхода. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день (...) в целом по Российской Федерации (...) напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток, – это 12 регионов", - сказал Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в среду.

Он отметил, что по этим регионам ситуация с медицинским кислородом контролируется в ежедневном ручном режиме.

Глава российского Минздрава отметил, что в сутки в России используют 2 925 тонн медицинского кислорода.

Большая часть медицинского кислорода производится внутри страны: его выпускают крупные промышленные предприятия и организации министерства обороны.

Михаил Мурашко коронавирус

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