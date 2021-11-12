В Приамурье завели дело после отравления воспитанников детсада средством от насекомых

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Амурской области после отравления трех детей средством от насекомых в одном из детских садов, в настоящее время здоровью воспитанников ничто не угрожает.

Региональное следственное управление сообщает, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Из детского сада города Райчихинска в медицинское учреждение 8 ноября доставлены трое пятилетних детей с признаками отравления. После оказания необходимой помощи и осмотра медиками дети возвращены домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В свою очередь прокуратура Амурской области уточняет, что отравление произошло из-за "нарушения условий проведения дезинсекционных мероприятий в детском учреждении".

"В детском саду проводим дезинсекцию от насекомых. Использовалась специальная отрава, к которой не ограничили должным образом доступ детей. В целях устранения нарушений прокурор Райчихинска начальнику городского управления образования внес представление", - уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

В отношении детского сада №2 также возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. Управлением Роспотребнадзора по Амурской области работа детского учреждения приостановлена.