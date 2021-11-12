Подозреваемого в наезде на полицейского бойца ММА этапируют из Москвы в Дагестан

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы доставят в Дагестан бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга, подозреваемых в наезде на сотрудника ДПС, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова должны в ближайшее время доставить в город Каспийск, где, по версии следствия, на КПП аэропорта Махачкалы ими был сбит сотрудник полиции. Пока они находятся в Москве, где они были задержаны ранее", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК РФ.

Ранее о возбуждении дела сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, 11 ноября в 11:30 по московскому времени на КПП "Аэропорт" в Каспийске полицейские попытались остановить автомобиль Toyota Camry под управлением неизвестного без номеров и с затемненными стеклами. Водитель сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в московском аэропорту "Шереметьево" был задержан боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Усман Нурмагомедов и еще один житель Дагестана, по предварительной информации, совершили на КПП "Аэропорт" города Каспийск наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Он госпитализирован", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.