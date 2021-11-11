Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Спортсмен Усман Нурмагомедов. Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, приходящийся двоюродным братом экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, задержан в московском аэропорту Шереметьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержаны Усман Нурмагомедов и еще один житель Дагестана, которые, по предварительной информации, совершили на КПП "Аэропорт" города Каспийск наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации, однако пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщила о задержании в московском аэропорту подозреваемых в причинении телесных повреждений дагестанскому полицейскому. В сообщении ведомства имена задержанных не приводятся.

"По ориентировке, поступившей из ОМВД России по Каспийску республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" Каспийска", - отметили в ведомстве.