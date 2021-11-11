Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Спортсмен Усман Нурмагомедов. Архивное фото.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, приходящийся двоюродным братом экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, задержан в московском аэропорту Шереметьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержаны Усман Нурмагомедов и еще один житель Дагестана, которые, по предварительной информации, совершили на КПП "Аэропорт" города Каспийск наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации, однако пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщила о задержании в московском аэропорту подозреваемых в причинении телесных повреждений дагестанскому полицейскому. В сообщении ведомства имена задержанных не приводятся.

"По ориентировке, поступившей из ОМВД России по Каспийску республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" Каспийска", - отметили в ведомстве.

Усман Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Дагестан Москва

Новости

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Пандемия коронавируса

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

Россия поднимала в воздух Су-30 при приближении к Крыму британского самолета-разведчика

Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

Пандемия коронавируса

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Пандемия коронавируса

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });