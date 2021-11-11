Уголовное дело возбуждено в связи с наездом на полицейского в Дагестане

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику ДПС, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Речь идет об инциденте, произошедшем на КПП "Аэропорт" в Каспийске, когда полицейские вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить Toyota Camry под управлением неизвестного без номеров и с затемненными стеклами.

Автомобиль двигался в направлении аэропорта "Уйташ". Водитель требованиям сотрудников ДПС не подчинился, продолжил движение, сбил оградительный барьер поста и наехал на сотрудника полиции. Отмечается, что в результате наезда полицейский получил травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в четверг в московском аэропорту "Шереметьево" был задержан боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

По информации собеседника агентства, задержанные Усман Нурмагомедов и еще один житель Дагестана в Каспийске сбили сотрудника полиции.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации, однако пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщила о задержании в московском аэропорту подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции Дагестана. В сообщении ведомства имена задержанных не приводятся.