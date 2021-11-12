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Кремль опроверг введение платы за лечение от COVID для непривитых россиян

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Планов введения платного лечения от коронавируса тех, кто не был привит, в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом никогда речь не шла", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Власти Сингапура объявили, что с декабря прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы. Призывы принять аналогичные меры в последнее время звучат в России.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Дмитрий Песков Коронавирус

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