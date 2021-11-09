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Сингапур больше не будет бесплатно лечить непривитых от COVID-19 пациентов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Сингапура объявили, что со следующего месяца прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы.

"В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Сингапура.

"С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не вакцинированы по своему выбору", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что всем невакцинированным от COVID-19 пациентам, которые будут госпитализированы с 8 декабря 2021 года или после этой даты, придется оплачивать медицинские счета самостоятельно. Исключения будут сделаны для детей до 12 лет и лиц, которым нельзя делать прививку по медпоказаниям.

Минздрав Сингапура напоминает, что с начала пандемии по текущий момент правительство оплачивает медицинские счета по COVID-19 всех сингапурцев, постоянных жителей и владельцев долгосрочных пропусков, за исключением тех, у кого положительный результат теста вскоре после возвращения из заграничной поездки.

Как отметили в министерстве, на данный момент 85% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, а 18 % получили бустерную дозу вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Сингапур COVID-19 коронавирус

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