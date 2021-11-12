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В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали предположения о том, что Россия имеет в планах вторжение на Украину, пустым и безосновательным нагнетанием обстановки.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных российских планах вторжения на Украину.

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Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что обстановка нагнетается все больше, он сказал: "Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку", - сказал Песков.

Он заметил: "Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают - наших союзников. Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание и противодействие Российской Федерации, те, кто называет Российскую Федерацию врагом".

По словам Пескова, Россия должна себя застраховать и как-то хеджировать риски. "Что мы и делаем", - сказал он.

Дмитрий Песков Украина НАТО

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