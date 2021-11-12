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ЕС запросил у России информацию о ее войсках близ Украины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз потребовал от России предоставить информацию о перемещении российских войск близ Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Он также отметил, что в ЕС "с беспокойством следят за стягиванием войск у границ Украины".

Ранее в четверг представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 15 ноября перемещение российских войск у границы с Украиной и нужно ли предпринимать в связи с этим какие-либо шаги.

На этой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.

ЕС РФ Украина

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